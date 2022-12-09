Tolk та Swiss Aid to Ukraine домовились про підтримку проєкту «Робіть світлі справи!»

Група компаній Tolk та швейцарська некомерційна асоціація Swiss Aid to Ukraine підписали меморандум про співпрацю. Вони домовилися про подальшу підтримку проєкту «Робіть світлі справи!», що направлений на погашення рахунків за електроенергію. Серед тих, хто потребує допомоги – родини загиблих учасників бойових дій, багатодітні й малозабезпечені сім’ї, а також люди похилого віку.

«У співпраці з Групою Tolk асоціація Swiss Aid to Ukraine має на меті підвищити обізнаність про труднощі людей, які живуть в Україні цієї зими, та підтримати найбільш вразливі сім’ї в оплаті комунальних рахунків, придбанні генераторів та обігрівачів», – зазначила президент асоціації Лана Соболевська.

Проєкт «Світлі справи» був запущений Групою Tolk у жовтні 2022 року. Його головна мета – забезпечити можливість сплатити заборгованість за електроенергію за будь-яку з українських родин, що потребують цієї допомоги. За перші тижні до ініціативи долучилися понад 400 осіб, які вже покрили рахунки на суму понад 130 тисяч гривень.

«Цей проєкт є нашим спільним з небайдужими українцями внеском на підтримку наших співвітчизників у ці складні часи. Тепер, із залученням швейцарської асоціації Swiss Aid to Ukraine, наша ініціатива стає міжнародною. Це означає, що охочих долучитись до нашого проєкту буде більше, й ми зможемо допомогти більшій кількості людей, яким у цей час найважче», – підкреслив СЕО Групи компаній Tolk Володимир Крупко.

Долучитись до ініціативи «Робить світлі справи!» може будь-хто. Достатньо на головній сторінці сайту tоlk.ua знайти блок «Робіть світлі справи!», у меню якого через кнопку «хочу допомогти» можна переказати кошти на особовий рахунок обраного вами споживача.

Для довідки:

Swiss Aid to Ukraine – швейцарська некомерційна асоціація, що була створена для надання допомоги людям, які постраждали від нинішньої гуманітарної кризи в Україні. Організація надає пряму, ефективну гуманітарну допомогу у формі фінансової підтримки окремих проєктів та справ в Україні, а також транспортування гуманітарної допомоги в Україну.

Група постачальників енергоресурсів Tolk об’єднує вісім компаній: ТОВ «Августа», ТОВ «Закарпаттяенергозбут», ТОВ «Волиньелектрозбут», ТОВ «ТОЛК ЗЕЗ», ТОВ «ТОЛК ВЕЗ», ТОВ «Толк Петролеум», INTRA ASSETS S.R.L. (Молдова) та TOLK EU s.r.o. (Словаччина). Група компаній Tolk – це понад 900 000 задоволених споживачів, команда з 400 професіоналів, близько 4 млрд кВт·год поставленої електроенергії та понад 3 млн м3 поставленого природного газу за 2021 рік.