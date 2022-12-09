Tolk и Swiss Aid to Ukraine договорились о поддержке проекта «Творите светлые дела!»

Группа компаний Tolk и швейцарская некоммерческая ассоциация Swiss Aid to Ukraine подписали меморандум о сотрудничестве. Они договорились о дальнейшей поддержке проекта «Творите светлые дела!», направленного на погашение счетов за электроэнергию. Среди нуждающихся в помощи – семьи погибших участников боевых действий, многодетные и малообеспеченные семьи, а также пожилые люди.

«В сотрудничестве с Группой Tolk ассоциация Swiss Aid to Ukraine стремится повысить осведомленность о трудностях людей, живущих в Украине этой зимой, и поддержать наиболее уязвимые семьи в оплате коммунальных счетов, приобретении генераторов и обогревателей», – отметила президент ассоциации Лана Соболевская.

Проект «Светлые дела» был запущен Группой Tolk в октябре 2022 года. Его главная цель – обеспечить возможность оплатить задолженность за электроэнергию за любую из украинских семей, нуждающихся в этой помощи. За первые недели к инициативе присоединились более 400 человек, уже покрывших счета на сумму свыше 130 тысяч гривен.

«Этот проект является нашим общим с неравнодушными украинцами вкладом в поддержку наших соотечественников в эти сложные времена. Теперь с привлечением швейцарской ассоциации Swiss Aid to Ukraine наша инициатива становится международной. Это значит, что желающих присоединиться к нашему проекту будет больше, и мы сможем помочь большему количеству людей, которым в настоящее время тяжелее всего», – подчеркнул СЕО Группы компаний Tolk Владимир Крупко.

Присоединиться к инициативе «Творите светлые дела!» может любой желающий. Достаточно на главной странице сайта tоlk.ua найти блок «Творите светлые дела!», в меню которого по кнопке «хочу помочь» можно перечислить сумму на личный счет выбранного вами потребителя.

Для справки:

Swiss Aid to Ukraine – швейцарская некоммерческая ассоциация, созданная для оказания помощи людям, пострадавшим от текущего гуманитарного кризиса в Украине. Организация предоставляет прямую, эффективную гуманитарную помощь в виде финансовой поддержки отдельных проектов и дел в Украине, а также транспортировки гуманитарной помощи в Украину.

Группа поставщиков энергоресурсов Tolk объединяет восемь компаний: ООО «Августа», ООО «Закарпатьеэнергосбыт», ООО «Волыньэлектросбыт», ООО «ТОЛК ЗЭЗ», ООО «ТОЛК ВЭЗ», ООО «Толк Петролеум», INTRA ASSETS S.R.L. (Молдова) и TOLK EU s.r.o. (Словакия). Группа компаний Tolk – это более 900 000 потребителей, команда из 400 профессионалов, около 4 млрд кВт⋅ч поставленной электроэнергии и более 3 млн м3 поставленного природного газа за 2021 год.