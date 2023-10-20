Група фінансових розвідок світу зупинила членство Росії: що це означає для Москви

Egmont Group об'єднує 170 фінансові розвідки усього світу, включно з Мережею боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN), з метою співпраці та обміну інформацією про ймовірні факти відмивання грошей, фінансування тероризму та інші пов'язані з ними злочини.

"Це рішення фактично відключило Росфінмоніторингу доступ до порталу захищених комунікацій Egmont Group для отримання/передачі інформації до/з інших ПФР про спроби відмивати гроші або фінансувати тероризм", - йдеться в повідомленні.

Керівники Egmont Group під час онлайн-зустрічі 18 жовтня 2023 року, досягли консенсусу, що довіру серйозно підірвано через позицію Росфінмоніторингу щодо дій і політики свого уряду, а також обрані ним способи комунікації.

Egmont Group заявила, що зупинення членства Росії та супутні обмежувальні заходи будуть тривати до тих пір, поки ці дії будуть практичними та необхідними для захисту інтересів і цілей організації.

Як зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко, Росфінмоніторинг став інструментом авторитаризму, а не органом, що бореться з фінансовими злочинами. "Контроль над ПФР вірогідно допомагає Кремлю створювати складні мережі, щоб приховати походження прибутків від незаконної діяльності, включаючи корупцію та ухилення від санкцій", - сказав він.

Міністр фінансів також додав: "Відключення Росії від захищеного веб-порталу Egmont Group є також результатом зближення Росії з такими країнами, як Північна Корея та Іран. Рішення Egmont Group мінімізувало ризик витоку до санкціонованих режимів конфіденційних звітів про підозрілі транзакції та іншої фінансової розвідки від ПФР світу".

Чорний список FATF

Нагадаємо, Україна з початку війни домагається, аби Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) внесла Росію до чорного списку.

Водночас на останньому засіданні у червні FATF Росію знову не додали ні до чорного списку, ні хоча б до сірого.