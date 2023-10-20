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Группа финансовых разведок мира приостановила членство России: что это означает для Москвы

Фото: Россию исключили из группы финразведок мира (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки (Egmont Group) приостановила членство Росфинмониторинга, подразделения финансовой разведки (ПФР) России, в группе. Это произошло накануне очередного пленарного заседания FATF, запланированного на следующую неделю,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина Украины.

Egmont Group объединяет 170 финансовых разведок всего мира, включая Сеть борьбы с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), с целью сотрудничества и обмена информацией о возможных фактах отмывания денег, финансировании терроризма и других связанных с ними преступлениях.

"Это решение фактически отключило Росфинмониторинг доступ к порталу защищенных коммуникаций Egmont Group для получения/передачи информации в/из других ПФР о попытках отмывать деньги или финансировать терроризм", - говорится в сообщении.

Руководители Egmont Group во время онлайн-встречи 18 октября 2023 года достигли консенсуса, что доверие серьезно подорвано из-за позиции Росфинмониторинга относительно действий и политики своего правительства, а также избранных им способов коммуникации.

Egmont Group заявила, что остановка членства России и сопутствующие ограничительные меры будут продолжаться до тех пор, пока эти действия будут практичными и необходимыми для защиты интересов и целей организации.

Как отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко, Росфинмониторинг стал инструментом авторитаризма, а не органом, борющимся с финансовыми преступлениями. "Контроль над ПФР, вероятно, помогает Кремлю создавать сложные сети, чтобы скрыть происхождение доходов от незаконной деятельности, включая коррупцию и уклонение от санкций", - сказал он.

Министр финансов также добавил: "Отключение России от защищенного веб-портала Egmont Group является также результатом сближения России с такими странами, как Северная Корея и Иран. Решение Egmont Group минимизировало риск утечки в санкционированные режимы конфиденциальных отчетов о подозрительных транзакциях и другой финансовой разведки от ПФР мира".

Черный список FATF

Напомним, Украина с начала войны добивается, чтобы Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) внесла Россию в черный список.

В то же время, на последнем заседании в июне FATF Россию снова не добавили ни в черный список, ни хотя бы в серый.

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