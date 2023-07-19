Група євродепутатів закликала лідерів ЄС прискорити передачу F-16 Україні
Тридцять депутатів Європарламенту закликали лідерів країн-членів Євросоюзу підтримати прискорення постачання Україні винищувачів F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Європарламенту від Чехії Томаша Здеховського у Twitter.
"Надання Україні цих високотехнологічних винищувачів значно посилить її протиповітряну оборону, гарантує кращий захист цивільного населення та стримуватиме подальшу агресію", - йдеться у листі євродепутатів.
Там також наголошується, що винищувачі необхідні для "зміцнення оборони та наступальних можливостей України".
У листі сказано, що в контексті контрнаступу ЗСУ дуже важливо, щоб авіація захищала наземні війська. При цьому без західних винищувачів раніше надана допомога може не розкрити свій потенціал.
Передача F-16 Україні
Нагадаємо, країни Заходу погодилися розпочати навчання українських пілотів на F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу підтримав президент США Джо Байден.
Тренування наших пілотів хочуть розпочати вже у серпні. Поки що жодна країна не анонсувала постачання F-16 в Україну.
Як зазначав міністр оборони Олексій Резніков, він вважає, що F-16 надійдуть на озброєння в нашій країні вже наступного року. Такий прогноз озвучував і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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