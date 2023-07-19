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Группа евродепутатов призвала лидеров ЕС ускорить передачу F-16 Украине

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Среда 19 июля 2023 22:16
Группа евродепутатов призвала лидеров ЕС ускорить передачу F-16 Украине Фото: группа евродепутатов призвала лидеров ЕС ускорить передачу F-16 Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Тридцать депутатов Европарламента призвали лидеров стран-членов Евросоюза поддержать ускорение поставок Украине истребителей F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Европарламента от Чехии Томаша Здеховского в Twitter.

"Предоставление Украине этих высокотехнологичных истребителей значительно усилит ее противовоздушную оборону, гарантирует лучшую защиту гражданского населения и будет сдерживать дальнейшую агрессию", - сказано в письме евродепутатов.

Там также подчеркивается, что истребители необходимы для "укрепления обороны и наступательных возможностей Украины".

В письме сказано, что в контексте контрнаступления ВСУ очень важно, чтобы авиация защищала наземные войска. При этом без западных истребителей ранее предоставленная помощь может не раскрыть свой потенциал.

Передача F-16 Украине

Напомним, страны Запада согласились начать обучение украинских пилотов на F-16. Это произошло после того, как соответствующую инициативу поддержал президент США Джо Байден.

Тренировки наших пилотов хотят начать уже в августе. Пока ни одна страна не анонсировала поставки F-16 в Украину.

Как отмечал министр обороны Алексей Резников, он считает, что F-16 поступят на вооружение в нашей стране уже в следующем году. Такой прогноз озвучивал и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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