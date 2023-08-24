Група БРІКС схвалила розширення: до блоку увійдуть ще шість країн

За його словами, їхнє членство розпочнеться з 1 липня 2024 року.

Як зазначає агентство Reuters, рішення спрямоване на посилення впливу блоку, який пообіцяв відстоювати так званий "Глобальний Південь".

Розширення може також відкрити шлях десяткам зацікавлених країн, які прагнуть вступу до БРІКС, у той час, коли геополітична поляризація стимулює зусилля Пекіна та Москви перетворити БРІКС на життєздатну противагу Заходу.

Саміт БРІКС

Бразилія, Росія, Індія, Китаю та ПАР)

Незважаючи на те, що в БРІКС проживає близько 40% світового населення та чверть світового валового внутрішнього продукту, нездатність членів БРІКС дійти послідовного бачення блоку вже давно призвела до того, що він втратив свою вагу як глобальний політичний та економічний гравець.

За словами південноафриканських чиновників, понад 40 країн висловили зацікавленість у приєднанні до БРІКС, а 22 офіційно звернулися з проханням про вступ.

Вони є розрізненим пулом потенційних кандидатів, мотивованих переважно бажанням зрівняти глобальне ігрове поле, яке багато хто вважає налаштованим проти них, і залученими обіцянкою БРІКС збалансувати глобальний порядок.

Абревіатура БРІК була придумана у 2001 році Джимом О'Нілом, тоді головним економістом Goldman Sachs, щоб підкреслити швидке економічне зростання цих країн. Південну Африку запросили приєднатися у 2010 році. Але БРІКС не вдалося досягти своєї ваги як групи. І це незважаючи на те, що його члени становлять понад 42% населення світу і на них припадає 23% світового валового внутрішнього продукту та 18% торгівлі.

Рівень життя в країнах БРІКС не можна порівняти з країнами "Великої сімки", де люди багатші в кілька разів. Наприклад, ВВП душу населення США становить 70 тисяч доларів, у Китаї - 12 тисяч.