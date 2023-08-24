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Группа БРИКС одобрила расширение: в блок войдут еще шесть стран

Фото: Сирил Рамафоса (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Крупнейшие развивающиеся страны пригласили Саудовскую Аравию, Иран, Египет, Аргентину, Эфиопию и Объединенные Арабские Эмираты присоединиться к их боку. Это будет первое расширение БРИКС с 2010 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал президент ЮАР Сирил Рамафоса.

По его словам, их членство начнется с 1 июля 2024 года.

Как отмечает агентство Reuters, решение направлено на усиление влияния блока, который пообещал отстаивать так называемый "Глобальный Юг".

Расширение может также открыть путь десяткам заинтересованных стран, стремящихся к вступлению в БРИКС, в то время, когда геополитическая поляризация стимулирует усилия Пекина и Москвы превратить БРИКС в жизнеспособный противовес Западу.

Саммит БРИКС

Бразилия, Россия, Индия, Китая и ЮАР)

Несмотря на то, что в БРИКС проживает около 40% мирового населения и четверть мирового валового внутреннего продукта, неспособность членов БРИКС прийти к последовательному видению блока уже давно привела к тому, что он потерял свой вес как глобальный политический и экономический игрок.

По словам южноафриканских чиновников, более 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС, а 22 официально обратились с просьбой о вступлении.

Они представляют собой разрозненный пул потенциальных кандидатов, мотивированных в основном желанием уравнять глобальное игровое поле, которое многие считают настроенным против них, и привлеченными обещанием БРИКС сбалансировать глобальный порядок.

Аббревиатура БРИК была придумана в 2001 году Джимом О'Нилом, в то время главным экономистом Goldman Sachs, чтобы подчеркнуть быстрый экономический рост этих стран. Южную Африку пригласили присоединиться в 2010 году. Но БРИКС не удалось добиться своего веса как группы. И это несмотря на то, что его члены представляют более 42% населения мира и на них приходится 23% мирового валового внутреннего продукта и 18% торговли.

Уровень жизни в странах БРИКС несопоставим со странами "Большой семерки", где люди богаче в несколько раз. К примеру, ВВП на душу населения в США составляет 70 тысяч долларов, в Китае - 12 тысяч.

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БРИКС