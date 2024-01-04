У грудні ДТЕК повернув світло 463 тис. родин, що були без електрики через обстріли
Протягом грудня енергетики компанії ДТЕК усували наслідки бойових дій, внаслідок чого їм за місяць вдалось повернути світло 463 тис. родин, що залишились без електроенергії через обстріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.
Зазначається, що енергетики протягом місяця відновили електропостачання для майже 430 тис. родин Донеччини, 28 тис. сімей Дніпропетровщини, 4,7 тис. родин Одещини, а також 155 родин Києва та 443 сімей Київщини.
"Наш найперший пріоритет - забезпечити клієнтів світлом в найкоротші терміни. Енергетики стають до робіт відразу, щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС", - зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор "ДТЕК Мережі".
В компанії також підкреслили, що окупанти продовжують свої атаки на енергооб’єкти, тому енергетики продовжують працювати над надійним енергозабезпеченням українців.
Нагадаємо, 2-го січня ДТЕК оперативно заживив близько 260 тис. родин Києва та 185 тис. родин в Київській області, які залишились без електропостачання через масований ворожий обстріл.
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