ua en ru
Чт, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У грудні ДТЕК повернув світло 463 тис. родин, що були без електрики через обстріли

Четвер 04 січня 2024 18:29
UA EN RU
У грудні ДТЕК повернув світло 463 тис. родин, що були без електрики через обстріли Фото: у грудні ДТЕК повернув світло 463 тис. родин, що були без електрики через обстріли (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Протягом грудня енергетики компанії ДТЕК усували наслідки бойових дій, внаслідок чого їм за місяць вдалось повернути світло 463 тис. родин, що залишились без електроенергії через обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що енергетики протягом місяця відновили електропостачання для майже 430 тис. родин Донеччини, 28 тис. сімей Дніпропетровщини, 4,7 тис. родин Одещини, а також 155 родин Києва та 443 сімей Київщини.

"Наш найперший пріоритет - забезпечити клієнтів світлом в найкоротші терміни. Енергетики стають до робіт відразу, щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС", - зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор "ДТЕК Мережі".

В компанії також підкреслили, що окупанти продовжують свої атаки на енергооб’єкти, тому енергетики продовжують працювати над надійним енергозабезпеченням українців.

Нагадаємо, 2-го січня ДТЕК оперативно заживив близько 260 тис. родин Києва та 185 тис. родин в Київській області, які залишились без електропостачання через масований ворожий обстріл.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
ЗСУ знищили командний пункт окупантів під Севастополем
ЗСУ знищили командний пункт окупантів під Севастополем
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту