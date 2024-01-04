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В декабре ДТЭК вернул свет 463 тыс. семей, которые были без электричества из-за обстрелов

Четверг 04 января 2024 18:29
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В декабре ДТЭК вернул свет 463 тыс. семей, которые были без электричества из-за обстрелов Фото: в декабре ДТЭК вернул свет 463 тыс. семей, которые были без электричества из-за обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В течение декабря энергетики компании ДТЭК устраняли последствия боевых действий, в результате чего им за месяц удалось вернуть свет 463 тыс. семей, оставшихся без электроэнергии из-за обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что энергетики в течение месяца возобновили электроснабжение почти для 430 тыс. семей Донбасса, 28 тыс. семей Днепропетровщины, 4,7 тыс. семей Одесщины, а также 155 семей Киева и 443 семей Киевщины.

"Наш первый приоритет - обеспечить клиентов светом в кратчайшие сроки. Энергетики становятся к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор "ДТЭК Сети".

В компании также подчеркнули, что оккупанты продолжают свои атаки на энергообъекты, поэтому энергетики продолжают работать над надежным энергообеспечением украинцев.

Напомним, 2 января ДТЭК оперативно заживил около 260 тыс. семей Киева и 185 тыс. семей в Киевской области, которые остались без электроснабжения из-за массированного вражеского обстрела.

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ДТЭК Электроэнергия
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