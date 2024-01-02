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За грудень в Україні знешкодили понад 6 тисяч мін і снарядів: де найбільше

Вівторок 02 січня 2024 17:56
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За грудень в Україні знешкодили понад 6 тисяч мін і снарядів: де найбільше Фото: у грудні в Україні знешкодили рекордну кількість вибухонебезпечних предметів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Підрозділи з розмінування Державної спеціальної служби транспорту змогли знешкодити в Україні у грудні 2023 року 6171 вибухонебезпечних предметів. Це - левова частка від загальної кількості мін, снарядів та іншої закладеної вибухівки від початку широкомасштабного вторгення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Держспецтрансслужби, упродовж минулого місяця найбільше вибухонебезпечних предметів було виявлено, вилучено та знешкоджено у Харківській області - це 4343 одиниць.

Далі за кількістю йде:

  • Херсонська область - 1050 одиниць,
  • Миколаївська область - 703,
  • Донецька область - 75.

Загалом у грудні було перевірено та розміновано територію площею 7409,01 гектарів. Майже усе це - у Херсонській області, де від мін та вибухівок очистили 7073,88 га.

По інших регіонах дані такі:

  • Миколаївська область - 195,58 га,
  • Харківська область - 124,87 га,
  • Донецька область - 14,68 га.

Знешкодження вибухонебезпечних предметів та розмінування в Україні

Зазначається, що усього від початку широкомасштабної агресії Росії проти України підрозділами Держспецтрансслужби було виявлено, вилучено і знешкоджено 95387 вибухонебезпечних предметів.

А розміновано територію площею 49123.98 га. Серед неї:

  • акваторії - 21,66 га,
  • автомобільних доріг - 781,39 км,
  • залізничних колій - 2293,68 км,
  • лінії електромереж - 399.28 км,
  • газогонів - 36,07 км.

У ДССТ закликали жителів звільнених від російських окупантів територій не виходити в поля, ліси, лісополоси та на водойми, не з'їжджати з доріг на узбіччя.

"Пересуватись потрібно лише твердими поверхнями. А якщо побачили підозрілий предмет не підходьте до нього, не чіпайте і телефонуйте 101", - йдеться в заяві Держспецтрансслужби.

Виробництво обладнання для розмінування

Нагадаємо, раніше в Міноборони України заявили, що для прискорення розмінування території України, необхідно максимально залучити вітчизняних виробників.

Ще навесні 2023 року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив про плани почати власне виробництво обладнання для гуманітарного розмінування територій.

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