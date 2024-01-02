За декабрь в Украине обезвредили более 6 тысяч мин и снарядов: где больше всего
Подразделения по разминированию Государственной специальной службы транспорта смогли обезвредить в Украине в декабре 2023 года 6171 взрывоопасных предметов. Это - львиная доля от общего количества мин, снарядов и другой заложенной взрывчатки с начала широкомасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По данным Госспецтрансслужбы, за прошедший месяц больше всего взрывоопасных предметов было обнаружено, изъято и обезврежено в Харьковской области - это 4343 единиц.
Далее по количеству следует:
- Херсонская область - 1050 единиц,
- Николаевская область - 703,
- Донецкая область - 75.
В декабре была проверена и разминирована территория площадью 7409,01 гектаров. Почти все это - в Херсонской области, где от мин и взрывчаток очистили 7073,88 га.
По другим регионам даны следующие:
- Николаевская область - 195,58 га,
- Харьковская область - 124,87 га,
- Донецкая область - 14,68 га.
Обезвреживание взрывоопасных предметов и разминирование в Украине
Отмечается, что всего с начала широкомасштабной агрессии России против Украины подразделениями Госспецтрансслужбы было обнаружено, изъято и обезврежено 95 387 взрывоопасных предметов.
А разминирована территория площадью 49123.98 га. Среди нее:
- акватории - 21,66 га,
- автомобильных дорог - 781,39 км,
- железнодорожных путей - 2293,68 км,
- линии электросетей - 399.28 км,
- газопроводов - 36,07 км.
В ГССТ призвали жителей освобожденных от российских оккупантов территорий не выходить в поля, леса, лесополосы и водоемы, не съезжать с дорог на обочину.
"Передвигаться нужно только твердыми поверхностями. А если увидели подозрительный предмет не подходите к нему, не трогайте и звоните по телефону 101", - говорится в заявлении Госспецтрансслужбы.
Производство оборудования для разминирования
Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что для ускорения разминирования территории Украины необходимо максимально привлечь отечественных производителей.
Еще весной 2023 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил о планах начать собственное производство оборудования для гуманитарного разминирования территорий.
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