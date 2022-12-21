За грудень повітряні сили збили майже 70 іранських дронів

З початку грудня Повітряні сили ЗСУ збили 67 ірнаських дронів-камікадзе Shahed.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Після тривалої паузи маємо з 7 грудня 67 збитих безпілотників цього типу. Це лише збиті. Зрозуміло, що не все вдається збивати", - заявив Ігнат.

Всього за листопад і грудень Росія випустила по Україні 127 дронів та 300 крилатих ракет.