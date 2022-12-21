UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

За грудень повітряні сили збили майже 70 іранських дронів

Фото: за грудень ЗСУ збили майже 70 дронів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

З початку грудня Повітряні сили ЗСУ збили 67 ірнаських дронів-камікадзе Shahed.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Після тривалої паузи маємо з 7 грудня 67 збитих безпілотників цього типу. Це лише збиті. Зрозуміло, що не все вдається збивати", - заявив Ігнат.

Всього за листопад і грудень Росія випустила по Україні 127 дронів та 300 крилатих ракет.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що секретаріат ООН вивчає інформацію щодо постачання Іраном ударних безпілотників Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрони