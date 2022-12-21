RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

За декабрь воздушные силы сбили почти 70 иранских дронов

Фото: за декабрь ВСУ сбили почти 70 дронов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

С начала декабря Воздушные силы ВСУ сбили 67 ирнасских дронов-камикадзе Shahed.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"После продолжительной паузы имеем с 7 декабря 67 сбитых беспилотников этого типа. Это только сбиты. Понятно, что не все удается сбивать", - заявил Игнат.

Всего за ноябрь и декабрь Россия выпустила по Украине 127 дронов и 300 крылатых ракет.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Секретариат ООН изучает информацию о поставках Ираном ударных беспилотников России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрони