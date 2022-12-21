За декабрь воздушные силы сбили почти 70 иранских дронов

С начала декабря Воздушные силы ВСУ сбили 67 ирнасских дронов-камикадзе Shahed.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"После продолжительной паузы имеем с 7 декабря 67 сбитых беспилотников этого типа. Это только сбиты. Понятно, что не все удается сбивать", - заявил Игнат.

Всего за ноябрь и декабрь Россия выпустила по Украине 127 дронов и 300 крылатых ракет.