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Грубое нарушение обязательств: МИД отреагировал на визит Путина в Крым

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 17:57
Грубое нарушение обязательств: МИД отреагировал на визит Путина в Крым Фото: МИД Украины осудил визит президента РФ в Крым (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины осуждает сегодняшний визит президента России Владимира Путина в оккупированный Крым. Украинская сторона считает, что такие действия российского президента нарушают обязательства, взятые на себя Кремлем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД.

Как отметили в министерстве, поездка Путина в Крым происходит вопреки неоднократным предостережениям Украины.

"Рассматриваем этот визит, как и другие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников во временно оккупированный Крымский полуостров, как грубое нарушение Россией суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генеральной ассамблеи ООН, обязательств России по договорам, сторонами которых являются Украина и РФ", - говорится в заявлении.

МИД призывает Россию вернуться к выполнению своих международно-правовых обязательств и продемонстрировать настоящую заботу о жителях Крыма.

"Прекратить беспрецедентные нарушения прав человека, в частности политические репрессии, похищения и убийства, освободить незаконно удерживаемых за решеткой украинцев и сосредоточить усилия на политико-дипломатическом решении российско-украинского вооруженного конфликта с целью восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - отметили в министерстве.

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