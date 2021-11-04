ru ua
Чт, 04 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Грубе порушення зобов'язань: МЗС відреагувало на візит Путіна в Крим

Новость на русском →
Київ, Четвер 04 листопада 2021 17:57
Грубе порушення зобов'язань: МЗС відреагувало на візит Путіна в Крим Фото: МЗС України засудило візит президента РФ в Крим (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України засуджує сьогоднішній візит президента Росії Володимира Путіна до окупованого Криму. Українська сторона вважає, що такі дії російського президента порушують зобов'язання, взяті на себе Кремлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.

Як наголосили у міністерстві, поїздка Путіна до Криму відбувається всупереч неодноразовим застереженням України.

"Розглядаємо цей візит, як і інші неузгоджені з українською стороною поїздки російських посадовців до тимчасово окупованого Кримського півострова, як грубе порушення Росією суверенітету України, норм міжнародного права, резолюцій Генеральної асамблеї ООН, зобов’язань Росії за договорами, сторонами яких є Україна та РФ", - йдеться в заяві.

МЗС закликає Росію повернутися до виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань та продемонструвати справжню турботу про мешканців Криму.

"Припинити безпрецедентні порушення прав людини, зокрема політичні репресії, викрадення і вбивства, звільнити незаконно утримуваних за ґратами українців та зосередити зусилля на політико-дипломатичному вирішенні російсько-українського збройного конфлікту задля відновлення територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах", - зазначили в міністерстві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Крим МЗС
NEWS
"Червона" зона і нові COVID-сертифікати. Як може змінитися карантин наступного тижня
"Червона" зона і нові COVID-сертифікати. Як може змінитися карантин наступного тижня
DAILY
Денис Казанський: Росія не погоджується з самим фактом існування України як незалежної держави
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Денис Казанський: Росія не погоджується з самим фактом існування України як незалежної держави