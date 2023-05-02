ГРУ Росії намагалася купити у компаній у Норвегії техобладнання для армії, - ЗМІ

За словами голови поліцейської служби безпеки Норвегії (PST) Дага Рьоелла, як мінімум у трьох випадках російська розвідка купувала або намагалася купити обладнання, яке, на думку PST, могло бути відправлене російській армії.

Як пише видання, справи стосуються трьох осіб, які, на думку PST, діяли у Норвегії під дипломатичним прикриттям, але насправді працювали на російську військову розвідку ГРУ.

При цьому PST не вдається в подробиці, чому вони вважають цих росіян офіцерами ГРУ, але каже, що їхня поведінка не відповідає поведінці звичайного дипломата.

Рьоелл також не став коментувати, чи входять агенти ГРУ, які стоять за цими спробами, до 15 дипломатів, які нещодавно вислані з Норвегії, або вони висилалися раніше.

За даними PST, спочатку замовлення стосувалися "простих товарів", аналоги яких можна дістати й у Москві. Згодом запити на придбання обладнання ставали "складнішими": правоохоронці стверджують, що йшлося вже про "товари подвійного призначення, які могли бути використані в оборонній промисловості".

Наприклад, наприкінці 2021 року офіцер ГРУ, закріплений у російському посольстві як дипломат, намагався купити в однієї норвезької компанії дві міні-субмарини.

Нагадаємо, 13 квітня Норвегія оголосила персонами нон грата 15 російських дипломатів. Їх висилають із країни через шпигунство.

Пізніше у норвезькій поліції безпеки повідомили, що російські дипломати намагалися займатися радіорозвідкою.

Пізніше стало відомо, що МЗС Росії викликало посла Норвегії на зустріч. Йому повідомили, що 10 із 19 норвезьких дипломатів мають покинути країну.