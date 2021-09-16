UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Грозят ли Украине природные катаклизмы: ответ синоптика

Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине со временем увеличивается вероятность возникновения природных катаклизмов. Однако спрогнозировать когда именно это может произойти невозможно.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

"К этому надо быть готовыми всегда, потому что вероятность возникновения природных катаклизмов она не исчезла, она увеличивается, поэтому к этому надо готовиться. Прежде всего органам государственной власти, местного самоуправления, нужно население информировать. А вот сказать, когда это может быть ну, конечно, этого никто не скажет", - рассказал Кульбида.

По его словам, климатические изменения в Украине заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

"Если такие вот температурные контрасты будут иметь место, то, как правило, при изменении погодных условий будут возникать всевозможные опасные природные явления", - отметил Кульбида.

Однако синоптик считает невозможным появление таких масштабных стихийных явлений, которые наблюдались в Европе или в Америке.

"У нас их не может быть, потому что активность синоптических процессов и глубина циклонов, проходящих через территорию Украины, значительно меньше. Все же мы ближе к континентальной части, чем к морю, а именно там происходят наибольшие проявления опасных природных явлений", - объяснил директор Укргидрометцентра.

Кульбида добавил, что географическое расположение Украины оберегает нас от подобных катаклизмов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеУкргидометцентр