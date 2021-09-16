Грозят ли Украине природные катаклизмы: ответ синоптика

"К этому надо быть готовыми всегда, потому что вероятность возникновения природных катаклизмов она не исчезла, она увеличивается, поэтому к этому надо готовиться. Прежде всего органам государственной власти, местного самоуправления, нужно население информировать. А вот сказать, когда это может быть ну, конечно, этого никто не скажет", - рассказал Кульбида.

По его словам, климатические изменения в Украине заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

"Если такие вот температурные контрасты будут иметь место, то, как правило, при изменении погодных условий будут возникать всевозможные опасные природные явления", - отметил Кульбида.

Однако синоптик считает невозможным появление таких масштабных стихийных явлений, которые наблюдались в Европе или в Америке.

"У нас их не может быть, потому что активность синоптических процессов и глубина циклонов, проходящих через территорию Украины, значительно меньше. Все же мы ближе к континентальной части, чем к морю, а именно там происходят наибольшие проявления опасных природных явлений", - объяснил директор Укргидрометцентра.

Кульбида добавил, что географическое расположение Украины оберегает нас от подобных катаклизмов.