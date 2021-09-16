Чи загрожують Україні природні катаклізми: відповідь синоптика

"До цього треба бути готовими завжди, тому що ймовірність виникнення природних катаклізмів вона не зникла, вона збільшується, тому до цього треба готуватися. Насамперед органам державної влади, місцевого самоврядування, потрібно населення інформувати. А от сказати, коли це може бути ну, звичайно, цього ніхто не скаже", - розповів Кульбіда.

За його словами, кліматичні зміни в Україні полягають в загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

"Якщо такі от температурні контрасти будуть мати місце, то, як правило, при зміні погодних умов виникатимуть всілякі небезпечні природні явища", - зазначив Кульбіда.

Однак синоптик унеможливлює такі масштабні стихійні явища, які спостерігалися в Європі чи в Америці.

"У нас їх не може бути, бо активність синоптичних процесів та глибина циклонів, що проходять через територію України, значно менша. Все ж таки ми ближче до континентальної частини, чим до моря, а саме там відбуваються найбільші прояви небезпечних природних явищ", - пояснив директор Укргідрометцентру.

Кульбіда додав, що географічне розташування України оберігає нас від подібних катаклізмів.