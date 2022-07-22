Грозы и жара до +35: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 22 июля, часть Украины накроют дожди, местами с грозами. Однако в большинстве регионов ожидается жаркая погода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня на востоке, а также частично в северных и южных областях пройдут грозовые дожди. Возможен шквальный ветер.
На остальной территории будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северный со скоростью 7-12 м/с
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице ожидается сухая и почти безоблачная погода. Ветер северный с порывами до 12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +15 +17 градусов, а днем +24 +27.
Напомним, синоптики предупредили, что в некоторых регионах Украины ожидается штормовая погода.
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