Грозы и жара до +35: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на востоке, а также частично в северных и южных областях пройдут грозовые дожди. Возможен шквальный ветер.

На остальной территории будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северный со скоростью 7-12 м/с

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +14 +16, днем +22 +26 градусов;

на западе ночью +14 +17 градусов, а днем +30 +35;

в восточных областях ночью +16 +19, днем +22 +25 градусов;

на юге страны ночью +16 +19 градусов, а днем +29 +32;

в центральных областях ночью +15 +17, днем +24 +26 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидается сухая и почти безоблачная погода. Ветер северный с порывами до 12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +15 +17 градусов, а днем +24 +27.