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Грози та спека до +35: прогноз погоди на сьогодні

Фото: 22 липня в Україні буде спекотна та дощова погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 22 липня, частину України знову накриють дощі, подекуди з грозами. Проте у більшості регіонів очікується спекотна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на сході, а також частково у північних і південних областях пройдуть грозові дощі. Можливий шквальний вітер.

На решті території буде сухо та сонячно. Вітер переважно північний зі швидкістю 7-12 м/с

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +14 +16, вдень +22 +26 градусів;
  • на заході вночі +14 +17 градусів, а вдень +30 +35;
  • у східних областях вночі +16 +19, вдень +22 +25 градусів;
  • на півдні країни вночі +16 +19 градусів, а вдень +29 +32;
  • у центральних областях вночі +15 +17, вдень +24 +26 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні у столиці очікується суха і майже безхмарна погода. Вітер північний з поривами до 12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +15 +17 градусів, а вдень +24 +27.

Нагадаємо, синоптики попередили, що в деяких регіонах України очікується штормова погода.

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