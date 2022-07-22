Грози та спека до +35: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на сході, а також частково у північних і південних областях пройдуть грозові дощі. Можливий шквальний вітер.

На решті території буде сухо та сонячно. Вітер переважно північний зі швидкістю 7-12 м/с

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +14 +16, вдень +22 +26 градусів;

на заході вночі +14 +17 градусів, а вдень +30 +35;

у східних областях вночі +16 +19, вдень +22 +25 градусів;

на півдні країни вночі +16 +19 градусів, а вдень +29 +32;

у центральних областях вночі +15 +17, вдень +24 +26 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні у столиці очікується суха і майже безхмарна погода. Вітер північний з поривами до 12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +15 +17 градусів, а вдень +24 +27.