Грозы на западе и до +26 на востоке: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня на правом берегу Днепра ожидаются грозы, а на востоке и юге теплая, солнечная погода

Погода в Украине в субботу, 2 мая, будет дождливая на западе и в центре страны, температура воздуха днем поднимется до +26 тепла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

На западе страны температура воздуха будет колебаться от +16 до +20 градусов тепла, а ночью может опуститься до +8 градусов. При этом в регионе целый день будут проливные дожди с грозами, которые также возможны ночью.

На севере и в центре Украины ситуация с грозами будет выглядеть также, за исключением Сумской и Полтавской области, где ожидается солнечная погода. При этом в регионе будет теплее днем - от +20 до +23 тепла, а ночью в районе +8+11 градусов.

В восточных и южных регионах страны температура воздуха будет еще выше - от +20 до +26 днем, а ночью около +10 градусов тепла. Кроме того, ожидается солнечная погода без дождя, за исключением Одесской области, где возможны грозы.

Ветер по всей Украине будет от 3 до 8 метров за секунду.

Погода в Украине на 2 мая (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве и области

В столице сегодня облачно и высокая вероятность дождя в дневное и ночное время суток. Днем в области ожидается от +19 до +23, а ночью температура в некоторых районах может упасть до +7 градусов.

Погода в Киеве и области на 2 мая (meteo.gov.ua)

Напомним, синоптики прогнозируют резкое повышение температуры в мае, жару и ливни. Большая часть месяца будет сухой и жаркой, а ливни пройдут по стране двумя волнами.

Также сообщалось, что в мае средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 15-18 градусов тепла (в горах 11-13 градусов тепла).