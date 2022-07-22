Грозы на востоке и до +37 на западе: прогноз погоды на завтра

Так, на востоке Украины в субботу пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Температура воздуха на западе днем составит 31-35 градусов тепла. На Закарпатье ожидается 37-градусная жара. В то же время в северных, центральных и южных областях воздух прогреется до 28-31 градуса выше нуля. В восточных регионах дневная температура составит +24 градуса.

Ночью столбик термометра по всей Украине будет колебаться от 15 до 18 градусов с отметкой "плюс". Лишь на востоке температура опустится до +14.