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Грози на сході та до +37 на заході: прогноз погоди на завтра

Фото: 23 липня на всій території України, крім східних регіонів, очікується спека (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У суботу, 23 липня, на всій території України, крім східних регіонів, очікується спека. Температура повітря в деяких областях підвищиться до +37 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, на сході України в суботу пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами.

Температура повітря на заході вдень становитиме 31-35 градусів тепла. На Закарпатті очікується 37-градусна спека. У той же час в північних, центральних і південних областях повітря прогріється до 28-31 градуса вище нуля. У східних регіонах денна температура складе +24 градуси.

Вночі стовпчик термометра по всій Україні коливатиметься від 15 до 18 градусів з позначкою "плюс". Лише на сході температура опуститься до +14.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україну йде "африканська спека". Погода в Україні найближчої доби буде дуже спекотною. Найвищі градуси переважатимуть в Одеській та Закарпатській областях.

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