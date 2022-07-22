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Грозы на востоке и до +37 на западе: прогноз погоды на завтра

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Киев, Пятница 22 июля 2022 13:27
Грозы на востоке и до +37 на западе: прогноз погоды на завтра Фото: 23 июля на всей территории Украины, кроме восточных регионов, ожидается жара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В субботу, 23 июля, на всей территории Украины, кроме восточных регионов, ожидается жара. Температура воздуха в некоторых областях повысится до +37 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, на востоке Украины в субботу пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Температура воздуха на западе днем составит 31-35 градусов тепла. На Закарпатье ожидается 37-градусная жара. В то же время в северных, центральных и южных областях воздух прогреется до 28-31 градуса выше нуля. В восточных регионах дневная температура составит +24 градуса.

Ночью столбик термометра по всей Украине будет колебаться от 15 до 18 градусов с отметкой "плюс". Лишь на востоке температура опустится до +14.

Грозы на востоке и до +37 на западе: прогноз погоды на завтра

Напомним, ранее мы писали, что в Украину идет "африканская жара". Погода в Украине в ближайшие сутки будет очень жаркой. Самые высокие градусы будут преобладать в Одесской и Закарпатской областях.

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