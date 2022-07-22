Грози на сході та до +37 на заході: прогноз погоди на завтра
У суботу, 23 липня, на всій території України, крім східних регіонів, очікується спека. Температура повітря в деяких областях підвищиться до +37 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Так, на сході України в суботу пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами.
Температура повітря на заході вдень становитиме 31-35 градусів тепла. На Закарпатті очікується 37-градусна спека. У той же час в північних, центральних і південних областях повітря прогріється до 28-31 градуса вище нуля. У східних регіонах денна температура складе +24 градуси.
Вночі стовпчик термометра по всій Україні коливатиметься від 15 до 18 градусів з позначкою "плюс". Лише на сході температура опуститься до +14.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україну йде "африканська спека". Погода в Україні найближчої доби буде дуже спекотною. Найвищі градуси переважатимуть в Одеській та Закарпатській областях.