Грозы и сильный ветер: на День независимости в Украине ухудшится погода

Погода в Украине ко Дню независимости, 24 августа, ухудшится. В некоторых регионах ожидаются грозы и шквалы.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 24 августа в западных, северных и Винницкой областях грозы, днем на западе страны местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). По Киевской области днем 24 августа грозы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности, который ожидается преимущественно в западных областях.

Кроме этого, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в ближайшие дни в Украине.

Также РБК-Украина писало, что в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.