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Грозы и шквалы накроют Украину: названа дата

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Киев, Среда 11 августа 2021 13:40
Грозы и шквалы накроют Украину: названа дата Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики объявили ухудшение погоды в Украине. 12 августа будут гроза и шквальный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Завтра в юго-восточной части Украины грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Ранее сообщалось, что погода в Украине в среду, 11 августа, может резко измениться во многих регионах. Синоптики предупреждают о грозах, шквалах и проливных дождях. А вот температура воздуха будет высокой почти во всех областях.

Напомним, в Украину придет похолодание в пятницу. Во всех областях опустится температура воздуха, а еще и будут дожди и грозы.

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