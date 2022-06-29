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Грозы и шквал: в Украине предупредили о непогоде в большинстве областей

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Среда 29 июня 2022 15:14
Грозы и шквал: в Украине предупредили о непогоде в большинстве областей Фото: в Украине предупредили о непогоде в большинстве областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине предупредили о непогоде 30 июня. Ожидаются грозы, шквалы и град в подавляющей части страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГСЧС Украины.

Скорость ветра в результате непогоды будет достигать 15-20 м/с.

"30 июня в Украине, кроме западных и большинства восточных областей, грозы. В центральных и южных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - пишет пресс-служба ГСЧС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно прогнозу погоды, в некоторых областях и в дальнейшем будет наблюдаться жара, когда в других ожидаются дожди.

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