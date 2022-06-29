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Грози та шквал: в Україні попередили про негоду в більшості областей

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Середа 29 червня 2022 15:14
Грози та шквал: в Україні попередили про негоду в більшості областей Фото: в Україні попередили про негоду в більшості областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні попередили про негоду 30 червня. Очікуються грози, шквали та град в переважній частині країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДСНС України.

Швидкість вітру внаслідок негоди досягатиме 15-20 м/с.

"30 червня в Україні, крім західних і більшості східних областей, грози. У центральних та південних областях в окремих районах град і шквали 15-20 м/с", - пише пресслужба ДСНС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з прогнозом погоди, в деяких областях й надалі спостерігатиметься спеки, коли в інших очікуються дощі.

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