Грозы и небольшое похолодание: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, грозовые дожди сегодня ожидаются на севере, востоке, юге и в центре страны. Местами прогнозируются шквальный ветер и град.

В западных регионах будет сухая погода с переменной облачностью. Ветер преимущественно северный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +15 +17, днем +24 +27 градусов;

на западе ночью +12 +16 градусов, а днем +24 +26;

в восточных областях ночью +17 +19, днем +24 +27 градусов;

на юге страны ночью +17 +19 градус, а днем +26 +29;

в центральных областях ночью +15 +17, днем +25 +27 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидаются осадки в виде дождя с грозами, возможны шквалы. Столбики термометров ночью покажут +14 +18, а днем +25 +28 градусов.