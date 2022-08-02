UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Грозы и небольшое похолодание: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: погода в Украине сегодня будет с грозовыми дождями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украину сегодня, 2 августа, накроют дожди с грозами, а сухо будет только на западе. При этом температура воздуха снизится на несколько градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, грозовые дожди сегодня ожидаются на севере, востоке, юге и в центре страны. Местами прогнозируются шквальный ветер и град.

В западных регионах будет сухая погода с переменной облачностью. Ветер преимущественно северный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +15 +17, днем +24 +27 градусов;
  • на западе ночью +12 +16 градусов, а днем +24 +26;
  • в восточных областях ночью +17 +19, днем +24 +27 градусов;
  • на юге страны ночью +17 +19 градус, а днем +26 +29;
  • в центральных областях ночью +15 +17, днем +25 +27 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидаются осадки в виде дождя с грозами, возможны шквалы. Столбики термометров ночью покажут +14 +18, а днем +25 +28 градусов.

Напомним, что синоптики обновили прогноз на последний месяц лета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в КиевеГидрометцентр