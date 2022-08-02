Грози та невелике похолодання: якою буде погода в Україні сьогодні

Україну сьогодні, 2 серпня, накриють дощі з грозами, а сухо буде лише на заході. При цьому температура повітря знизиться на декілька градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, грозові дощі сьогодні очікуються на півночі, сході, півдні і в центрі країни. Подекуди прогнозуються шквальний вітер та град.
У західних регіонах буде суха погода з мінливою хмарністю. Вітер переважно північний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря складатиме:
У столиці сьогодні очікуються опади у вигляді дощу з грозами, можливі шквали. Стовпчики термометрів вночі покажуть +14 +18, а вдень +25 +28 градусів.
Нагадаємо, що синоптики оновили прогноз на останній місяць літа.
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