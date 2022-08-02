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Грози та невелике похолодання: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: погода в Україні сьогодні буде з грозовими дощами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україну сьогодні, 2 серпня, накриють дощі з грозами, а сухо буде лише на заході. При цьому температура повітря знизиться на декілька градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, грозові дощі сьогодні очікуються на півночі, сході, півдні і в центрі країни. Подекуди прогнозуються шквальний вітер та град.

У західних регіонах буде суха погода з мінливою хмарністю. Вітер переважно північний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +15 +17, вдень +24 +27 градусів;
  • на заході вночі +12 +16 градусів, а вдень +24 +26;
  • у східних областях вночі +17 +19, вдень +24 +27 градусів;
  • на півдні країни вночі +17 +19 градус, а вдень +26 +29;
  • у центральних областях вночі +15 +17, вдень +25 +27 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогодні очікуються опади у вигляді дощу з грозами, можливі шквали. Стовпчики термометрів вночі покажуть +14 +18, а вдень +25 +28 градусів.

Нагадаємо, що синоптики оновили прогноз на останній місяць літа.

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