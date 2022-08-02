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Грозы и небольшое похолодание: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Вторник 02 августа 2022 07:00
Грозы и небольшое похолодание: какой будет погода в Украине сегодня Фото: погода в Украине сегодня будет с грозовыми дождями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украину сегодня, 2 августа, накроют дожди с грозами, а сухо будет только на западе. При этом температура воздуха снизится на несколько градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, грозовые дожди сегодня ожидаются на севере, востоке, юге и в центре страны. Местами прогнозируются шквальный ветер и град.

В западных регионах будет сухая погода с переменной облачностью. Ветер преимущественно северный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +15 +17, днем +24 +27 градусов;
  • на западе ночью +12 +16 градусов, а днем +24 +26;
  • в восточных областях ночью +17 +19, днем +24 +27 градусов;
  • на юге страны ночью +17 +19 градус, а днем +26 +29;
  • в центральных областях ночью +15 +17, днем +25 +27 градусов.

Грозы и небольшое похолодание: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидаются осадки в виде дождя с грозами, возможны шквалы. Столбики термометров ночью покажут +14 +18, а днем +25 +28 градусов.

Грозы и небольшое похолодание: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, что синоптики обновили прогноз на последний месяц лета.

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