Грозы и небольшое похолодание: какой будет погода в Украине сегодня
Украину сегодня, 2 августа, накроют дожди с грозами, а сухо будет только на западе. При этом температура воздуха снизится на несколько градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, грозовые дожди сегодня ожидаются на севере, востоке, юге и в центре страны. Местами прогнозируются шквальный ветер и град.
В западных регионах будет сухая погода с переменной облачностью. Ветер преимущественно северный со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +15 +17, днем +24 +27 градусов;
- на западе ночью +12 +16 градусов, а днем +24 +26;
- в восточных областях ночью +17 +19, днем +24 +27 градусов;
- на юге страны ночью +17 +19 градус, а днем +26 +29;
- в центральных областях ночью +15 +17, днем +25 +27 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня ожидаются осадки в виде дождя с грозами, возможны шквалы. Столбики термометров ночью покажут +14 +18, а днем +25 +28 градусов.
Напомним, что синоптики обновили прогноз на последний месяц лета.
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