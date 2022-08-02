ua ru
Вт, 02 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Грози та невелике похолодання: якою буде погода в Україні сьогодні

Новость на русском →
Україна, Вівторок 02 серпня 2022 07:00
Грози та невелике похолодання: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: погода в Україні сьогодні буде з грозовими дощами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україну сьогодні, 2 серпня, накриють дощі з грозами, а сухо буде лише на заході. При цьому температура повітря знизиться на декілька градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, грозові дощі сьогодні очікуються на півночі, сході, півдні і в центрі країни. Подекуди прогнозуються шквальний вітер та град.

У західних регіонах буде суха погода з мінливою хмарністю. Вітер переважно північний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +15 +17, вдень +24 +27 градусів;
  • на заході вночі +12 +16 градусів, а вдень +24 +26;
  • у східних областях вночі +17 +19, вдень +24 +27 градусів;
  • на півдні країни вночі +17 +19 градус, а вдень +26 +29;
  • у центральних областях вночі +15 +17, вдень +25 +27 градусів.

Грози та невелике похолодання: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

У столиці сьогодні очікуються опади у вигляді дощу з грозами, можливі шквали. Стовпчики термометрів вночі покажуть +14 +18, а вдень +25 +28 градусів.

Грози та невелике похолодання: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, що синоптики оновили прогноз на останній місяць літа.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві Гідрометцентр
NEWS
Офіційно. Німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну
Офіційно. Німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну
DAILY
Чого Україна хоче і реально може домогтися на фронті до зими
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чого Україна хоче і реально може домогтися на фронті до зими