Грози та невелике похолодання: якою буде погода в Україні сьогодні
Україну сьогодні, 2 серпня, накриють дощі з грозами, а сухо буде лише на заході. При цьому температура повітря знизиться на декілька градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, грозові дощі сьогодні очікуються на півночі, сході, півдні і в центрі країни. Подекуди прогнозуються шквальний вітер та град.
У західних регіонах буде суха погода з мінливою хмарністю. Вітер переважно північний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +15 +17, вдень +24 +27 градусів;
- на заході вночі +12 +16 градусів, а вдень +24 +26;
- у східних областях вночі +17 +19, вдень +24 +27 градусів;
- на півдні країни вночі +17 +19 градус, а вдень +26 +29;
- у центральних областях вночі +15 +17, вдень +25 +27 градусів.
Погода в Києві
У столиці сьогодні очікуються опади у вигляді дощу з грозами, можливі шквали. Стовпчики термометрів вночі покажуть +14 +18, а вдень +25 +28 градусів.
Нагадаємо, що синоптики оновили прогноз на останній місяць літа.
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