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Грозы накроют всю Украину: прогноз погоды на сегодня

Фото: сегодня на всей территории Украины ожидают дожди с грозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Дожди с грозами накроют почти всю территорию Украины в четверг, 11 августа. При этом в некоторых областях ожидается понижение температуры до +22 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня по всей Украины пройдут грозовые дожди. Возможны шквалы, а в некоторых регионах - град.

Сухо будет только в Днепропетровской и Луганской областях. Ветер преимущественно северо-восточный, с порывами до 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +13 +16, днем +23 +26 градусов;
  • на западе ночью +11 +15 градусов, а днем +22 + 25;
  • в восточных областях ночью +19 +21, днем +30 +32 градуса;
  • на юге страны ночью +18 +20 градусов, а днем +28 +32;
  • в центральных областях ночью +13 +17, днем +25 +30 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня прогнозируется грозовой дождь. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16, а днем +24 +26 градусов.

Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз на последний месяц лета.

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