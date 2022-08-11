Грозы накроют всю Украину: прогноз погоды на сегодня

Дожди с грозами накроют почти всю территорию Украины в четверг, 11 августа. При этом в некоторых областях ожидается понижение температуры до +22 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня по всей Украины пройдут грозовые дожди. Возможны шквалы, а в некоторых регионах - град.
Сухо будет только в Днепропетровской и Луганской областях. Ветер преимущественно северо-восточный, с порывами до 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
В столице сегодня прогнозируется грозовой дождь. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16, а днем +24 +26 градусов.
Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз на последний месяц лета.
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