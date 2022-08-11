Грози накриють всю Україну: прогноз погоди на сьогодні

Дощі з грозами накриють майже всю територію України у четвер, 11 серпня. При цьому у деяких областях очікується зниження температури до +22 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні по всій України пройдуть грозові дощі. Можливі шквали, а у деяких регіонах - град.
Сухо буде лише у Дніпропетровській та Луганській областях. Вітер переважно північно-східний, з поривами до 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
У столиці сьогодні прогнозується грозовий дощ. Вітер північно-східний до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +14 +16, а вдень +24 +26 градусів.
Нагадаємо, Укргідрометцентр дав прогноз на останній місяць літа.
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