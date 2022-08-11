Грози накриють всю Україну: прогноз погоди на сьогодні

Дощі з грозами накриють майже всю територію України у четвер, 11 серпня. При цьому у деяких областях очікується зниження температури до +22 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні по всій України пройдуть грозові дощі. Можливі шквали, а у деяких регіонах - град.

Сухо буде лише у Дніпропетровській та Луганській областях. Вітер переважно північно-східний, з поривами до 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +13 +16, вдень +23 +26 градусів;

на заході вночі +11 +15 градусів, а вдень +22 +25;

у східних областях вночі +19 +21, вдень +30 +32 градуси;

на півдні країни вночі +18 +20 градусів, а вдень +28 +32;

у центральних областях вночі +13 +17, вдень +25 +30 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогодні прогнозується грозовий дощ. Вітер північно-східний до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +14 +16, а вдень +24 +26 градусів.