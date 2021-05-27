Грозы, град и усиление ветра: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram .

В Киеве и Киевской области на 28 мая прогнозируют грозы, днем местами по области - град и шквалы 15-20 м/с.

"Внимание!!! Предупреждение об ухудшении погодных условий. По данным Укргидрометцентра, 28 мая в Украине, кроме запада, грозы (на юге и востоке местами), днем в северных, большинстве центральных областей и в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Отметим, в июне в Украине средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 18-22 градусов тепла. По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм), что в пределах климатической нормы.

При этом в июне активизируется грозовая деятельность, чаще будут наблюдаться град и шквалы.

Предварительные расчеты Укргидрометцентра показывают, что до конца мая летней жары в Украине не ожидается. Атмосферные фронты и облака не дают воздуху прогреться. Синоптики прогнозируют, что до конца месяца будет умеренная температура.

В мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине будет 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.