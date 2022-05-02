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Грозы, дожди и до +22: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Понедельник 02 мая 2022 07:00
Грозы, дожди и до +22: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине 2 мая будет с грозами и кратковременными дождями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 1 мая в Украине погода местами будет дождливой и с грозами. При этом днем столбики термометра в некоторых регионах покажут до +22.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков сегодня в Украине почти без осадков, только в западных и северных областях днем местами небольшой кратковременный дождь, ожидается гроза. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. В восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы прогнозируют заморозки от 0 до -3.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +3 +7, днем +15 +18 градусов;
  • на западе ночью +4 +7 градусов, а днем +16 +22;
  • в восточных областях ночью +3 +5, днем +15 +18 градусов;
  • на юге страны ночью +6 +9 градусов, а днем +16 +19;
  • в центральных областях ночью +4 +6, днем +15 +19 градусов.

Грозы, дожди и до +22: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве и области

Сегодня в столице осадков не ожидается. Лишь местами в области днем небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, умеренный. Температура по области ночью + 3 +8, а днем +15 + 20 градусов тепла.

В Киеве ночью +5 +7 градусов, а днем +16 +18.

Грозы, дожди и до +22: прогноз погоды на сегодня

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что заморозки в Украине вернутся в 5 областей.

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