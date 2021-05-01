Грозы, дожди и до +22: какой погода будет в первый день мая

Прогноз во всех областях

В субботу сухая погода будет лишь на севере, в Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой и Херсонской областях. На остальной территории страны прогнозируют дожди и грозы.

При этом температура воздуха днем будет достаточно тепло - на западе +17+20, на севере +18+20, в центральных, восточных и южных областях +19+22 градуса, в Николаевской области до +23. Ночью столбики термометра будут колебаться от +6+8 на западе, до +8+11 на остальной территории.

Прогноз в Киеве

В столице 1 мая будет солнечно и сухо. Температура воздуха днем составит +18+20 градусом тепла, ночью +9+11.