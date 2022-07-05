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Снова грозовые дожди и жара: прогноз погоды на сегодня

Фото: на западе 5 июля пройдут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 5 июля, в Украине снова ожидается жаркая погода. Столбики термометров днем в среднем покажут до +30 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

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По данным синоптиков, сегодня на западе ожидаются дожди с грозами. Кроме того, осадки будут сопровождаться шквальными порывами ветра в некоторых регионах.

На остальной территории Украины будет сухая и солнечная погода. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +16 +20, днем +30 +33 градуса;
  • на западе ночью +15 +18 градусов, а днем +29 +32;
  • в восточных областях ночью +16 +18, днем +30 +33 градуса;
  • на юге страны ночью +17 +19 градусов, а днем +29 +34;
  • в центральных областях ночью +17 +19, днем +31 +34 градуса.

Погода в Киеве

Сегодня в столице днем и ночью без осадков. Ветер северный до 8 м/с. Ночью столбики термометров покажут +16 +19, а днем +30 +33 градуса.

Напомним, синоптики обновили прогноз погоды на июль и отметили, что украинцев ждут ливни и засуха.

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Погода в УкраинеГидрометцентр