Снова грозовые дожди и жара: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 5 июля, в Украине снова ожидается жаркая погода. Столбики термометров днем в среднем покажут до +30 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня на западе ожидаются дожди с грозами. Кроме того, осадки будут сопровождаться шквальными порывами ветра в некоторых регионах.
На остальной территории Украины будет сухая и солнечная погода. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице днем и ночью без осадков. Ветер северный до 8 м/с. Ночью столбики термометров покажут +16 +19, а днем +30 +33 градуса.
Напомним, синоптики обновили прогноз погоды на июль и отметили, что украинцев ждут ливни и засуха.
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