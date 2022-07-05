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Знову грозові дощі та спека: прогноз погоди на сьогодні

Фото: на заході 5 липня пройдуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 5 липня, в Україні знову очікується спекотна погода. Стовпчики термометрів вдень в середньому покажуть до +30 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на заході очікуються дощі з грозами. Крім того, опади будуть супроводжуватися шквальними поривами вітру у деяких регіонах.

На іншій території України буде суха та сонячна погода. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +16 +20, вдень +30 +33 градуси;
  • на заході вночі +15 +18 градусів, а вдень +29 +32;
  • у східних областях вночі +16 +18, вдень +30 +33 градуси;
  • на півдні країни вночі +17 +19 градусів, а вдень +29 +34;
  • у центральних областях вночі +17 +19, вдень +31 +34 градуси.

Погода в Києві

Сьогодні у столиці вдень та вночі без опадів. Вітер північний до 8 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +16 +19, а вдень +30 +33 градуси.

Нагадаємо, синоптики оновили прогноз погоди на липень та зазначили, що українців чекають зливи і засуха.

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Погода в УкраїніГідрометцентр