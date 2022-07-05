Знову грозові дощі та спека: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 5 липня, в Україні знову очікується спекотна погода. Стовпчики термометрів вдень в середньому покажуть до +30 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні на заході очікуються дощі з грозами. Крім того, опади будуть супроводжуватися шквальними поривами вітру у деяких регіонах.
На іншій території України буде суха та сонячна погода. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні у столиці вдень та вночі без опадів. Вітер північний до 8 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +16 +19, а вдень +30 +33 градуси.
Нагадаємо, синоптики оновили прогноз погоди на липень та зазначили, що українців чекають зливи і засуха.
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