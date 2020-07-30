Грозовые дожди и жара: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 30 июля, в семи областях западной, центральной, северной и восточной Украины ожидаются грозовые дожди, однако погода в большинстве регионах будет сухой и жаркой. Температура воздуха в областях будет колебаться от +25 до +34.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, дожди сегодня накроют Черновицкую, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области. Однако в других регионах будет наблюдаться умеренная облачность.

В западных областях температура днем ожидается от +25 до +28, а ночью от +15 до +17.

В центральных и северных областях температура днем будет от +26 до +33. Ночью столбики термометров опустятся до +18 +21 градуса.

В восточных и южных областях температура воздуха днем составит от +29 до +34 градусов тепла, а ночью она будет в пределах +17 +20.

Фото: погода в Украине на 30 июля (meteo.gov.ru)

Прогноз в Киеве

В Киевской области и в столице будет наблюдаться умеренная облачность. Температура воздуха днем будет колебаться от +25 до +29, а ночью от +16 до +21.

Фото: погода в Киеве и области на 30 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, погода в Украине изменится с 30 июля из-за того, что в страну идет атмосферный фронт, который принесет с собой небольшое похолодание.

Кроме того, в августе 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 19-24 градусов тепла (в горах 16-17 градусов тепла).