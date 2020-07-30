Грозові дощі та спека: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 30 липня, у семи областях західної, центральної, північної та східної України очікуються грозові дощі, однак погода у більшості регіонах буде сухою та спекотною. Температура повітря в областях коливатиметься від +25 до +34.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, дощі сьогодні накриють Чернівецьку, Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську та Харківську області. Однак в інших регіонах буде спостерігатись помірна хмарність.

У західних областях температура вдень очікується від +25 до +28, а вночі від +15 до +17.

У центральних та північних областях температура вдень буде від +26 до +33. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +18 +21 градуса.

У східних та південних областях температура повітря вдень становитиме від +29 до +34 градусів тепла, а вночі вона буде в межах +17 +20.

Фото: погода в Україні на 30 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Київській області та у столиці буде спостерігатись помірна хмарність. Температура повітря вдень коливатиметься від +25 до +29, а вночі від +16 до +21.

Фото: погода в Києві та області на 30 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, погода в Україні зміниться з 30 липня через те, що в країну йде атмосферний фронт, який принесе з собою невелике похолодання.

Крім того, у серпні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 19-24 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла).