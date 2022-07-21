Грозовые дожди и жара до +36: какой будет погода завтра

Так, на левобережье местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

Днем температура воздуха в западных и южных областях повысится до 31-34 градусов выше нуля. На Закарпатье синоптики обещают 36-градусную жару. В то же время на востке, севере и в центре Украины дневная температура водуха будет колебаться от +23 до +25 градусов.

Ночью по всей стране столбик термометра опустится до 13-18 градусов с отметкой "плюс".