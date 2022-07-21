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Грозовые дожди и жара до +36: какой будет погода завтра

Фото: В Украине 22 июля ожидается жара (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На всей территории Украины, кроме некоторых областей на севере и востоке, 22 июля ожидается солнечная погода. Температура воздуха повысится до +36 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, на левобережье местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

Днем температура воздуха в западных и южных областях повысится до 31-34 градусов выше нуля. На Закарпатье синоптики обещают 36-градусную жару. В то же время на востке, севере и в центре Украины дневная температура водуха будет колебаться от +23 до +25 градусов.

Ночью по всей стране столбик термометра опустится до 13-18 градусов с отметкой "плюс".

Как известно, Европу накрыла аномальная жара, которая привела к масштабным лесным пожарам с сотнями жертв. Люди вынуждены эвакуироваться из своих домов в Испании, Португалии, Франции. В Британии транспорт работает с задержками, а больницы готовятся к наплыву пострадавших от перегрева.

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