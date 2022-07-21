Грозові дощі та спека до +36: якою буде погода завтра

Так, на лівобережжі місцями очікуються короткочасні дощі з грозами. На решті території без опадів. Вітер переважно північний, 7-12 м/с.

Вдень температура повітря в західних і південних областях підвищиться до 31-34 градусів вище нуля. На Закарпатті синоптики обіцяють 36-градусну спеку. У той же час на сході, півночі і в центрі України денна температура водуха коливатиметься від +23 до +25 градусів.

Вночі по всій країні стовпчик термометра опуститься до 13-18 градусів з позначкою "плюс".