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Грозовые дожди и жара до +34: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: погода в Украине сегодня будет с дождями на западе и жарой (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 30 июля погода будет дождливой и с грозами на западе. При этом на других территориях сухо и жарко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, осадков в большинстве областей не ожидается, только днем в западных местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточных направлений, на Правобережье с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +12 +16, днем +25 +29 градусов;
  • на западе ночью +13 +18 градусов, а днем +25 +34;
  • в восточных областях ночью +16 +18, днем +28 +31 градус;
  • на юге страны ночью + 17 + 21 градус, а днем +30 +33;
  • в центральных областях ночью +14 +16, днем +27 +30 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16, а днем +27 +29.

Напомним, что синоптики обновили прогноз на последний месяц лета.

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Погода в Украине