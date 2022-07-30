Грозовые дожди и жара до +34: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 30 июля погода будет дождливой и с грозами на западе. При этом на других территориях сухо и жарко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, осадков в большинстве областей не ожидается, только днем в западных местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточных направлений, на Правобережье с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16, а днем +27 +29.
Напомним, что синоптики обновили прогноз на последний месяц лета.
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