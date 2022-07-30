Грозові дощі та спека до +34: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 30 липня погода буде дощовою та з грозами на заході. При цьому на інших територіях сухо та спекотно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, опадів у більшості областей не очікується, лише вдень у західних місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східних напрямків, на Правобережжі з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер вночі північно-східний, вдень південно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +14 +16, а вдень +27 +29.
Нагадаємо, що синоптики оновили прогноз на останній місяць літа.
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