Грозовые дожди в западных областях и жара до +31: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 18 июля, вновь будет дождливой в западных регионах, однако во всех остальных областях она будет жаркой и без осадков. Температура воздуха днем ожидается от +23 до +31.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, грозовые дожди в дневное и ночное время будут наблюдаться на всей территории западной Украины. Во всех остальных регионах осадков не предусматривают.

В западных областях температура воздуха днем составит от +23 до +26, а ночью от +12 до +15 тепла.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет в пределах +25 +28 градусов, однако ночью она опустится до +12 +17.

В южных и восточных областях сегодня будет жарче всего. Столбики термометров поднимутся до +26 +31, а ночью они опустятся до +14 +19 градусов.

Фото: погода в Украине на 18 июля (meteo.gov.ru)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области погода сегодня будет жаркой. Температура днем ожидается от +25 до +28, а ночью от +12 до +17.

Фото: погода в Киеве и области на 18 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, 18 июля, в западных областях, а ночью также в Донецкой и Луганской области ожидаются грозы, град и шквальный ветер до 20 метров в секунду.

Также ранее сообщалось, что в июле 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.