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Грозові дощі у західних областях та спека до +36: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     03.07.2020 - 08:00
Грозові дощі у західних областях та спека до +36: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

У деяких містах Київської області сьогодні йтимуть дощі, однак у самій столиці опадів не передбачають

Сьогодні зливи та грози знову накриють західну територію України. Температура повітря у регіонах коливатиметься від +23 до +36 градусів тепла.

Про це свідчать дані УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні грози зі зливами передають у всіх західних регіонах. Також дощі очікуються у Київській, Вінницькій, Житомирській та Чернігівській областях. На всій іншій територій України сонячно та без опадів.

У західних областях температура вдень становитиме від +23 до +27. Вночі вона опуститься до +15 +19.

У центральних та північних областях температура вдень буде в межах +30 +34 градуси, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +17 +19.

У східних та південних областях сьогодні буде найспекотніше. Температура вдень очікується від +29 до +36, а вночі від +18 до +22 градусів.

Грозові дощі у західних областях та спека до +36: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні на 3 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У деяких містах Київської області сьогодні йтимуть дощі, однак у самій столиці опадів не передбачають. Температура повітря вдень становитиме від +31 до +34 градусів.

Грозові дощі у західних областях та спека до +36: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Київській області на 3 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, за рейтингом найтепліших за 140 років цьогорічний червень зайняв шосте місце.

Також раніше повідомлялось, що у зв'язку із сильними дощами біля села Маяки у Біляївському районі Одеської області у річці Дністер піднявся рівень води.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ГідрометцентрПогода
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